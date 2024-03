AD alcança vitória ténue, Chega cimenta-se como terceira força política

Ao contrário do que aconteceu nas últimas eleições, o mapa eleitoral que sai deste domingo não é tão claro e aponta para uma vitória ténue da Aliança Democrática.A noite fica marcada pela subida acentuada do Chega, que alcançou 18,06% dos votos.Em quarto lugar surge a Iniciativa Liberal (5,08%), que mantém os oito deputados na Assembleia. Segue-se o Bloco de Esquerda (4,46%) que também mantém os seus cinco deputados e o PCP e o Livre, com quatro votos cada. O PAN arrecadou 1,93% dos votos, conseguindo manter o único deputado no Parlamento.A noite foi também de vitória para o CDS que garantiu o regresso ao Parlamento com a eleição do presidente Nuno Melo.

Pedro Nuno Santos assume derrota, Luís Montenegro espera ser indigitado

“No nosso entendimento, os portugueses falaram e disseram: em primeiro lugar, queriam mudar de governo; em segundo lugar, que queriam mudar de políticas; em terceiro lugar, querem que os grandes partidos possam apresentar-se de forma renovada e com capacidade de inovar e em quarto lugar disseram que os partidos políticos, nomeadamente os que têm participação parlamentar, devem privilegiar mais o diálogo e a concertação entre líder e entre partidos”, declarou.“Não vale a pena fazer de conta nem manter o país em suspenso durante 15 dias”, declarou.O líder do PS felicitou a AD pela vitória e assumiu que o partido “vai liderar a oposição”. “Seremos oposição, renovaremos o partido e procuraremos recuperar os portugueses descontentes com o PS. Essa é a nossa tarefa daqui para a frente", declarou Pedro Nuno Santos no seu discurso final na noite eleitoral.“A direita ou a AD que não conte com o PS para os suportar", declarou.

No novo Parlamento, a AD necessitaria do Chega para alcançar uma maioria absoluta de deputados. Mas Luís Montenegro assegurou que irá manter a linha vermelha traçada durante a campanha.





Questionado pelos jornalistas sobre a posição da AD face ao Chega, o líder do PSD reiterou: "Não é não".





Montenegro respondeu, assim, a André Ventura, que no seu discurso final deixou um recado à AD, afirmando que "só um líder e um partido muito irresponsável deixarão o PS governar quando temos na nossa mão a possibilidade de fazer um governo de mudança".