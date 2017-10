Administração Interna ganha Secretaria de Estado da Proteção Civil

Carlos Santos Neves - RTP20 Out, 2017, 19:20 / atualizado em 20 Out, 2017, 20:10 | Política

Os nomes dos novos secretários de Estado foram conhecidos esta sexta-feira ao final da tarde. E já receberam a luz verde de Belém, como se pode ler numa nota entretanto publicada no portal da Presidência da República.



Assim, a par de Eduardo Cabrita, o substituto de Constança Urbano de Sousa como ministro da Administração Interna, e Pedro Siza Vieira, novo ministro adjunto do primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa dará posse este sábado, pelas 9h30 a quatro secretários de Estado.A tomada de posse dos governantes tem lugar no Palácio de Belém.





Artur Tavares Neves é o nome escolhido por António Costa para a Secretaria de Estado da Proteção Civil, que renasce nesta remodelação forçada pela demissão de Urbano de Sousa, na sequência da vaga de incêndios do último fim de semana nas regiões norte e centro do país.



O ex-presidente da Câmara Municipal de Arouca vai tutelar uma Secretaria de Estado que é nova na orgânica do atual Ministério da Administração Interna.



Maria Isabel Oneto vai desempenhar, no Ministério agora confiado a Eduardo Cabrita, as funções de secretária de Estado adjunta e da Administração Interna. Sai Jorge Gomes.



Rosa Lopes Monteiro substitui Catarina Marcelino como secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e Carlos Miguel continuará a ser secretário de Estado das Autarquias Locais. Estes dois governantes estarão sob a tutela de Pedro Siza Vieira, novo ministro adjunto de Costa.





O secretário de Estado da Autarquias Locais passa a estar também integrado na Administração Interna, ao passo que a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade passa para tutela da ministra da Presidência.O novo ministro adjunto do primeiro-ministro ficará somente com competências políticas, sem tutela sobre secretários de Estado.