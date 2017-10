Proteção Civil passa a secretaria de Estado

No Ministério da Administração Interna, e com o mesmo cargo, continua Isabel Oneto, que se mantém como secretária Adjunta e da Administração Interna.



O Ministro Adjunto decidiu continuar com Carlos Miguel como secretário de Estado das Autarquias Locais, mas substituiu Catarina Marcelino na pasta da Igualdade e Cidadania.



A nova secretária de Estado será a investigadora e professora universitária Rosa Monteiro, técnica especialista no ministério.



Os quatro tomam posse amanhã, ao mesmo tempo que os ministros.