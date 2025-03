Advogada da Spinumviva tem domicílio profissional na empresa de Hugo Soares

De acordo com o jornal Observador, Inês Varajão Borges trabalha a título individual, mas partilha a morada profissional com o escritório de advogados fundado pelo marido e pelo líder da bancada parlamentar do PSD.



Entretanto, o marido já se desvinculou do escritório.



A empresa familiar de Montenegro divulgou ontem os nomes dos dois colaboradores da empresa, mas optou por não colocar o nome profissional da advogada. Identificou-a apenas por Inês Patrícia.



Na base de dados da Ordem dos Advogados é possível perceber que Inês Varajão Borges é advogada desde 2018, o mesmo ano em que o comunicado da Spinumviva diz que passou a ser "consultora jurídica de organizações e empresas".



A advogada garantiu ao Observador que não tem qualquer participação em nenhuma sociedade de advogados, nem qualquer vínculo com a empresa do secretário-geral do PSD.



Para além do percurso profissional, Inês Varajão Borges está também ligada ao Partido Social-Democrata.



A advogada foi presidente do Conselho de Jurisdição Nacional da JSD durante a liderança de Alexandre Poço e é também casada com João Rodrigues, que vai ser o candidato à sucessão de Ricardo Rio, na Câmara de Braga.