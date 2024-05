Aguiar Branco divide o parlamento

Estas posições foram transmitidas no final da reunião da conferência de líderes, que debateu os poderes do presidente da Assembleia da República perante discursos de deputados considerados de teor racista ou de ódio.Uma questão que foi levada à conferência de líderes na sequência de um incidente ocorrido na sexta-feira de manhã, em plenário, em que o presidente do Chega, André Ventura, se referiu à capacidade de trabalho dos turcos. Uma expressão que o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, se recusou a admoestar.