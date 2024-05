O parecer de Aguiar Branco sobre a liberdade de expressão

A questão foi levada a conferência de líderes depois do incidente no plenário, na semana passada, em que o presidente do Chega, André Ventura, se referiu à capacidade de trabalho dos turcos.





Na sequência deste caso, o presidente da Assembleia da República apresentou na conferência de líderes um “dossier” com preceitos constitucionais e do Regimento relacionados com os poderes de intervenção do presidente do parlamento.



“Houve mais pontos de consenso do que divergência”, referiu o porta-voz da conferência de líderes.



Uma das propostas de José Pedro Aguiar-Branco passou pela criação de um voto de repúdio em relação a discursos considerados de ódio, ideia que será ainda analisada pelos diferentes grupos parlamentares e que requer uma revisão do Regimento da Assembleia da República.