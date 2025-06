Aguiar-Branco espera que chumbo do Chega não perturbe futuros consensos

Questionado esta sexta-feira sobre o chumbo dos nomes de Diogo Pacheco Amorim e Filipe Melo, candidatos do Chega para vice-presidente e vice-secretário do Parlamento, o presidente da Assembleia da República admite que não foi o desfecho esperado e insiste que é necessário restabelecer a estabilidade democrática.Aguiar-Branco diz confiar que todos os protagonistas políticos tenham maturidade para encontrar pontos comuns.Relativamente ao discurso do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e ao anúncio de que Portugal vai antecipar o objetivo de atingir o investimento de dois por cento do PIB em defesa já este ano, o presidente da Assembleia da República defende que também esta é uma matéria de consenso na sociedade portuguesa e no Parlamento.