Tomada de posse de 43 secretários de Estado completa XXV Governo Constitucional

A cerimónia está agendada para as 12h00 no Palácio da Ajuda, em Lisboa, onde na quinta-feira tomaram posse o primeiro-ministro e os ministros do XXV Governo Constitucional.Quarenta e três secretários de Estado - mais dois face ao anterior Governo - são empossados esta sexta-feira. Alguns trocam de Ministério.O Ministério da economia e da Reforma do Estado passa a contar com Bernardo Correia, que troca a direção da Google em Portugal para assumir a Digitalização.A Simplificação fica com Paulo Magro da Luz, ex-conselheiro do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.Ana Isabel Xavier deixa a Defesa e passa para a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e Emídio Sousa deixa o Ministério do Ambiente para assumir a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

Face ao anterior, o novo Governo apresenta menos mulheres no elenco e mais um membro. A reformulação de secretarias de Estado é de 30 por cento.



Ao todo, o XXV Governo Constitucional tem 60 nomes, incluindo o primeiro-ministro: 20 são mulheres, contra 24 em 59 governantes no anterior Executivo.Entre as 13 novidades nas secretarias de Estado, destaca-se o vice-presidente do PSD Rui Rocha, Salvador Malheiro, antigo vice-presidentede Rui Rio e ex-autarca de Ovar, e João Manuel Esteves, que presidiu até ao final de março à Câmara de Arcos de Valdevez.

João Valle e Azevedo, deputado e economista do Banco de Portugal, Tiago Macieirinha, antigo assessor jurídico de Pedro Passos Coelho e Cláudia Sarrico, analista da OCDE para o Ensino Superior são igualmente rostos novos.

Nomes de saída



Entre os nomes que estão de saída do Executivo, que perfazem 11 nas secretarias de Estado, destaca-se José Cesário, até agora responsável pelas Comunidades Portuguesas. De saída estão ainda Cristina Vaz Tomé, na Saúde, Paulo Marcelo, na Presidência.

Inês Ameixa - Antena 1



Em vários Ministérios não são introduzidas quaisquer mudanças nas secretarias de Estado. É o caso das Finanças, tal como na Coesão Territorial, que passada a integrar a Economia, na Administração Interna ou nas Infraestruturas e Habitação e Trabalho.No Ministério da Justiça, mudam os dois secretários de Estado. O Ministério dos Assuntos Parlamentares é o único sem qualquer Secretaria de Estado. Isto porque Desporto e Comunicação Social transitaram para outras pastas.Rui Freitas, até agora secretário de Estado adjunto e da Presidência, passa a ser também da Imigração.

Composição do XXV Governo Constitucional

: Luís Montenegro.: Paulo Rangel.Secretária de Estado dos Assuntos Europeus: Inês Domingos.Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação: Ana Isabel Xavier.Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas: Emídio Ferreira dos Santos Sousa.: Joaquim Miranda Sarmento.Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento: José Maria Gonçalves Pereira Brandão de Brito.Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais: Cláudia Maria dos Reis Duarte Melo de Carvalho.Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças: João Alexandre da Silva Lopes.Secretária de Estado da Administração Pública: Marisa da Luz Bento Garrido Marques Oliveira.: António Leitão Amaro.Secretário de Estado Adjunto da Presidência e Imigração: Rui Armindo da Costa Freitas.Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros: Tiago Meneses Moutinho Macierinha.Secretário de Estado da Presidência: João Valle e Azevedo.: Manuel Castro Almeida.Secretário de Estado da Economia: João Rui da Silva Gomes Ferreira.Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional: Hélder Manuel Gomes dos Reis.Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território: Silvério Rodrigues Regalado.Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços: Pedro Machado.: Gonçalo Matias.Secretário de Estado para a Digitalização: Bernardo Gomes Pereira Correia.Secretário de Estado para a Simplificação: Paulo António Magro da Luz.: Carlos Abreu Amorim.Ministro da Defesa Nacional: Nuno Melo.Secretário de Estado adjunto e da Defesa Nacional: Álvaro Castello Branco.Secretário de Estado adjunto da Política da Defesa Nacional: Nuno Maria Herculano de Carvalho Pinheiro Torres.: Miguel Pinto Luz.Secretário de Estado das Infraestruturas: Hugo Morato Alface do Espírito Santo.Secretária de Estado da Mobilidade: Cristina Maria dos Santos Pinto Dias.Secretária de Estado da Habitação: Patrícia Gonçalves Costa de Machado Santos.: Rita Alarcão Júdice.Secretário de Estado Adjunto e da Justiça: Gonçalo Pedro da Cunha Viegas Pires.Secretária de Estado da Justiça: Ana Luísa da Silva Gonçalves Machado.: Maria Lúcia Amaral.Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna: Paulo Jorge Simões Ribeiro.Secretário de Estado da Administração Interna: Telmo Correia.Secretário de Estado da Proteção Civil: Rui Alexandre Novo e Rocha.: Fernando Alexandre.Secretário de Estado Adjunto e da Educação: Manuel Alexandre Mateus Homem Cristo.Secretária de Estado da Administração Escolar: Maria Luísa Gaspar do Pranto Lopes de Oliveira.Secretária de Estado da Ciência e Inovação: Helena Cristina de Matos Canhão.Secretária de Estado do Ensino Superior: Cláudia Sofia Sarrico Ferreira da Silva.: Ana Paula Martins.Secretária de Estado da Saúde: Ana Margarida Pinheiro Povo.Secretário de Estado da Gestão da Saúde: Francisco Nuno Rocha Gonçalves.: Maria do Rosário Palma Ramalho.Secretária de Estado da Segurança Social: Susana Filipa de Moura Lima.Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão: Clara Marques Mendes.Secretário de Estado do Trabalho: Adriano Rafael Sousa Moreira.: Maria da Graça Carvalho.Secretário de Estado do Ambiente: João Manuel do Amaral Esteves.Secretário de Estado da Energia: Jean Paulo Gil Barroca.: Margarida Balseiro LopesSecretária de Estado adjunta da Juventude e da Igualdade: Carla Maria de Pinho RodriguesSecretário de Estado da Cultura: Alberto Fernando da Silva Santos.Secretário de Estado do Desporto: Pedro Miguel Pereira Dias.: José Manuel Fernandes.Secretário de Estado das Pescas e do Mar: Salvador Malheiro Ferreira da Silva.Secretário de Estado da Agricultura: João Manuel Moura Rodrigues.Secretário de Estado das Florestas: Rui Miguel Ladeira Pereira.

c/ Lusa