"Ainda não passei os olhos". Marcelo remete avaliação da lei da nacionalidade para a próxima semana





“Está anunciado para a semana, estamos na sexta-feira, e, portanto, se for para a semana, segunda-feira já saberei qual a fundamentação dos deputados do Partido Socialista", esclareceu.

"O que eu sei é que há um pedido, que vai entrar para a semana, de fiscalização da constitucionalidade. Fiscalização preventiva", acrescentou.Os documentos chegaram ao Palácio de Belém na última noite. E “como não entrou pedido, nem sequer sei qual é a fundamentação”.Sobre a possibilidade de enviar os projetos para o Tribunal Constitucional, Marcelo Rebelo de Sousa frisa apenas: “Vamos esperar”.