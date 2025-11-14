Em direto
Depressão Cláudia. A evolução do mau tempo em Portugal

"Ainda não passei os olhos". Marcelo remete avaliação da lei da nacionalidade para a próxima semana

"Ainda não passei os olhos pelos diplomas" da nova lei da nacionalidade, afirmou o presidente da República aos jornalistas na abertura do bazar diplomático.

"O que eu sei é que há um pedido, que vai entrar para a semana, de fiscalização da constitucionalidade. Fiscalização preventiva", acrescentou.

Os documentos chegaram ao Palácio de Belém na última noite. E “como não entrou pedido, nem sequer sei qual é a fundamentação”.
Sobre a possibilidade de enviar os projetos para o Tribunal Constitucional, Marcelo Rebelo de Sousa frisa apenas: “Vamos esperar”.

“Está anunciado para a semana, estamos na sexta-feira, e, portanto, se for para a semana, segunda-feira já saberei qual a fundamentação dos deputados do Partido Socialista", esclareceu. 

