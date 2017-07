"Ajustamento governativo" de Costa cria Secretaria de Estado da Habitação

RTP 12 Jul, 2017, 15:26 / atualizado em 12 Jul, 2017, 15:31 | Política

António Costa falava na abertura do debate sobre o Estado da Nação, na Assembleia da República, na parte da sua intervenção dedicada aos desafios do Governo na segunda metade da legislatura.



"No ajustamento governativo que amanhã apresentarei ao Presidente da República, está previsto precisamente a autonomização da habitação como Secretaria de Estado", declarou António Costa.



António Costa vai apresentar os novos secretários de Estado, depois dos responsáveis pela Internacionalização, Assuntos Fiscais e Indústria terem pedido a exoneração dos cargos no domingo.



A saída dá-se na sequência do chamado Galpgate, depois de os governantes terem aceitado viagens ao Euro2016 pagas pela Galp. O Ministério Público confirmou já que Rocha Andrade, João Vasconcelos e Costa Oliveira são arguidos no processo.



De acordo com António Costa, a habitação tem de ser uma nova área prioritária nas políticas públicas, dirigida agora às classes médias e em especial às novas gerações".



As novas gerações "não podem ficar condenadas ao endividamento ou ao abandono do centro das cidades, sendo necessário promover a oferta de habitação para arrendamento acessível", declarou.



O primeiro-ministro marca esta quarta-feira presença no debate do Estado da Nação. O debate está a ser transmitido em direto no site da RTP.



c/ Lusa