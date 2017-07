15h58 - Jerónimo de Sousa: "Foi a política de direita, do Estado mínimo, que falhou"



O deputado do grupo parlamentar do PCP começou por dizer que os incêndios de Pedrógão Grande e o assalto a Tancos confirmam de forma dramática as consequências da política de direita.



"Foi essa política que direita, do Estado mínimo, que falhou aquelas populações quando encerrou serviços públicos do Interior, quando liquidou explorações agrícolas, quando deixou o mundo rural ao abandono".



Jerónimo de Sousa diz que a questão que se impõe é saber qual será o rumo para o futuro do país, se o Governo está ou não disposto a fazer a opção de romper com essa política para enfrentar essas dificuldades e responder aos problemas estruturais do país.



"É preciso enfrentar os constrangimentos que continuam a pesar na vida nacional. Somos nós, como povo, que temos de determinar a nossa vida, e não outros", disse Jerónimo. "É preciso garantir que trabalhadores, como os trabalhadores da PT, não percam direitos e vinculo à empresa".



Para o deputado do PCP, o défice da produção continua a ser o principal défice do país. "Os Orçamentos do Estado que são aprovados na Assembleia da República têm que ser executados.



"Sabemos que o que está feito não é suficiente, e não é só uma questão de ritmo, é preciso ir mais longe e romper com a política que durante décadas vigorou no pais e assumindo com coragem a política alternativa", concluiu.



15h52 - António Costa: "Obviamente que não demito nenhum ministro"



O líder socialista nega que as cativações não sejam transparentes, garantindo que essas estão previstas na legislação e que representam 0,09 por cento da despesa.



Costa nega que a Lei da Programação Militar tenha sido objeto de cativações, bem como a Saúde e a Educação. "Cada um dos exemplos que deu são todos bons, tão bons, tão bons porque nenhum deles foi objeto de cativações. São ótimos os seus exemplos", ironiza.



O primeiro-ministro chama ainda o anterior Governo a debate, falando dos cortes levados a cabo pelo Executivo do qual Cristas fez parte.



15h40 - Entra em cena a líder do CDS-PP, Assunção Cristas: "Este foi o ano das austeridade das esquerdas unidas".



Assunção Cristas começa a sua intervenção por dizer que se bateram recordes nos impostos cobrados a cada português e nas cativações. "Cortes cegos que passaram da ameaça a verdadeira existência. Este foi o ano da austeridade das esquerdas unidas", acusa a líder centrista.



Cristas acusa o Governo de não assumir com transparência os cortes. "Faria bem se neste momento de balanço nos dissesse como e onde está a cortar", pediu Cristas.



A líder do CDS-PP fala dos problemas nas últimas semanas, considerando que se quebrou a confiança dos portugueses no Estado. Cristas traz Pedrógão Grande e o furto de Tancos a debate, e critica o silêncio de Costa na última semana.



"Quando a conversa não interessa, pura e simplesmente o senhor desaparece de circulação. Não usa a palavra, não dá a cara", acusa a sucessora de Paulo Portas no partido. Na sequência do roubo de Tancos, Cristas pede garantias a António Costa.



"Garante-nos que as armas não podem ir parar a rede de criminalidade transnacional organizada que ameaçam as nossas sociedades. Garante nos que não há qualquer potencialidade de morte ou destruição? É isto digno de um estado membro da União Europeia e da NATO", questiona Cristas.



Por fim, a líder do CDS-PP insiste nos pedidos de demissão dos ministros da Defesa Nacional e da Administração Interna.



15h36 - Responde o primeiro-ministro.



António Costa sublinha que o estado do país não se deve confundir com a tragédia de Pedrógão.



volta a prometer que o Governo fará a reforma florestal "doa a quem doer". O primeiro-ministro promete ainda alteração dos escalões de IRS, a subida do salário mínimo nacional e a reversão das políticas laborais.



15h29 - "O Estado da Nação é ainda o estado de choque desde a tragédia de Pedrógão Grande", diz Catarina Martins no início da sua intervenção.



A porta-voz do Bloco de Esquerda faz ainda o balanço do ano em termos económicos e elogia a atuação do Governo nesse âmbito, nomeadamente o crescimento e a criação de emprego. Lembra, no entanto, as "fragilidades graves no Estado" evidenciadas nas últimas semanas, em Tancos e em Pedrógão.



Os cortes e "sacrifícios" na Saúde e na Educação para a diminuição do défice merecem destaque no discurso da bloquista. "Queremos debater o défice escondido, parar o empobrecimento. Queremos um salário mínimo de 580 euros em 2018 e 600 euros em 2016", refere.



15h26 - António Costa comenta a intervenção do deputado socialista e lembra que "virar a página da austeridade" foi o passo essencial para relançar o crescimento da economia, e que por isso os portugueses podem esperar a continuidade das políticas do Governo que promovam a confiança dos consumidores.



O primeiro-ministro sublinha a eliminação iminente da sobretaxa de IRS e a devolução de rendimentos, com o reforço das pensões.



15h22 - João Paulo Correia, do PS, lembra o caso do Banif como um "verdadeiro caso de branqueamento político" para responder ao PSD.



O deputado socialista e vice-presidente da bancada lembra ainda o caso das offshores e da fuga de 10 mil milhões de euros para paraísos fiscais, polémica que esteve em debate ao longo da sessão legislativa.



"Um ano bom para o país, um ano mau para a oposição", resume.



15h21 - "Este Governo fará, doa a quem doer, a reforma florestal", promete António Costa, ainda em resposta a Montenegro.



15h14 - Responde António Costa: "Sempre dei a cara pelas responsabilidades que assumi".



O primeiro-ministro fala do "colapso do sentido de Estado" do PSD. António Costa considera que a visão de Luís Montenegro sobre o Estado da Nação se resume aos últimos 15 dias.



"Senhor deputado, o que aqui assistimos não foi uma descrição do colapso do Estado, foi ao colapso do sentido de Estado do PPD-PSD", acusou o primeiro-ministro. Costa diz estranhar que o PSD parta com acusações sem esperar pelo desenrolar da comissão técnica que os próprios sociais-democratas propuseram.



Aludindo ao facto se se tratar da última intervenção de Montenegro como líder parlamentar do PSD - há eleições na bancada na próxima semana -, António Costa disse no final da troca de palavras entre ambos ter sido "um enorme prazer" tê-lo como interlocutor ao longo do último ano e meio.



"Não sei se no próximo ano voltarei a tê-lo como interlocutor noutra qualidade, desejo-lhe em qualquer caso as maiores felicidades e solidez na sua atual ou futura liderança", afirmou.



15h09 - "Este Governo é pouco responsável pelo crescimento da economia", aponta o líder parlamentar do PSD, sublinhando a ausência de reformas. O Governo é um "flop" e vive à boleia da "força do povo".



15h06 - Montenegro destaca a situação da Caixa Geral de Depósitos e as suspeitas do Ministério Público de gestão danosa. A esquerda parlamentar, aponta, junta-se para "o mais grave branqueamento político de que tenho memória no nosso país".



15h01 - Luís Montenegro é o primeiro membro da oposição a intervir no debate sobre o Estado da Nação. O líder parlamentar do PSD fala de um "processo de degradação indisfarçável" do Governo, num estado cada vez mais "ferido" nos pilares da segurança e defesa. O responsável invoca a tragédia de Pedrógão Grande e sublinha que foi António Costa quem assinou o contrato com o SIRESP.



Lembra ainda a demissão dos secretários de Estado na sequência do Galpgate: "A liderança do Governo foi atingida", refere.



"O Governo está a colapsar e perde autoridade todos os dias", sublinha o social-democrata. "O senhor nunca teve autoridade eleitoral, mas chega a este debate com a sua autoridade política muito diminuida", acrescenta.



14h55 - O primeiro-ministro destaca a importância dos transportes públicos, sublinhando a recuperação de utilizadores registada pela Carris.



14h53 - Segunda novidade do dia: António Costa vai requerir ao Presidente da República a autonomização da Habitação como secretaria de Estado.



14h50 - António Costa abandona o tema dos incêndios para passar a elencar as conquistas económicas do último ano. Destaca os bons resultados no emprego, com 175 mil postos de trabalho criados desde o início de 2016, o recuo da taxa de desemprego para 9,5 por cento. Para o primeiro-ministro, o clima económico e de investimento atingiu máximos dos últimos anos, tal como o investimento.



Costa destaca também "o maior crescimento do PIB" desde o início do século e o "défice mais baixo na história da democracia", consolidada com a saída do Procedimento por Défice Excessivo. "Sim, havia alternativa" e os bons resultados "não foram fruto do acaso", aponta o primeiro-ministro em direção às bancadas do PSD e do CDS-PP.



14h47 - A primeira novidade do debate sobre o Estado da Nação: o primeiro-ministro anuncia um "projeto-piloto" em Pedrógão e Góis para a revitalização do território e de reordenamento florestal.



14h45 - "O que é essencial para evitar novas catástrofes é enfrentar o desafio de revitalizar o interior e de reordenarmos a nossa floresta", refere o primeiro-ministro ainda sobre o tema dos incêndios, lembrando a reforma da Floresta lançada em outubro do ano passado, lançada pelo Governo e que está em debate no Parlamento desde abril.



14h41 - O primeiro-ministro começa por recordar "a maior catástrofe humana das últimas décadas" em Pedrógão Grande, no dia 17 de junho. "Nunca mais nenhum de nós poderá esquecer aquele diz", acrescenta o chefe de Governo, que elogiou ainda a capacidade de mobilização e a solidariedade dos portugueses.



"O Governo está a trabalhar com as autarquias locais para recuperar o que foi destruído", garante.



14h37 - António Costa prepara-se para dar início ao segun do debate do Estado da Nação. O primeiro-ministro tem 40 minutos para discursar.



14h25 -A economia, a tragédia de Pedrógão Grande e o assalto a Tancos vão estar em discussão esta quarta-feira no Parlamento. Os temas do debate em três minutos.



Estado da Nação. Prepare-se para o debate em três minutos https://t.co/DHJhsQfpvg — RTPNotícias (@RTPNoticias) 12 de julho de 2017

- Todos os anos, o debate sobre o Estado da Nação faz o balanço político da sessão legislativa que termina e aborda os vários temas que marcaram os meses antecedentes.A escassos minutos do início da discussão na Assembleia da República, e num exercício de antevisão, a RTP recupera os temas que marcaram os últimos meses e que vão aquecer a troca de palavras entre bancadas durante a tarde.