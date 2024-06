Foto: Tiago Petinga - Lusa

Face ao chumbo pré-anunciado, Miguel Albuquerque decidiu retirar o Programa do Governo da Madeira.



O líder do executivo madeirense anuncia que nos próximos dias vai ser apresentado um novo programa a incorporar algumas medidas resultantes da negociação com os restantes partidos.



Reportagem de Cláudia Ornelas.



O governo tem 30 dias para apresentar um novo documento

após a retirada do programa atual.



Miguel Albuquerque alerta que a consequência de um chumbo do programa de governo é entrar-se num impasse governativo, sem orçamento e através de duodécimos.