Albuquerque diz que madeirenses estão "fartos de ser renegados" pela República

Miguel Albuquerque falava na festa do PSD/Madeira, na Herdade do Chão da Lagoa, na presença de milhares de pessoas, onde discursou depois de Luís Montenegro.





Além de reafirmar a importância da revisão da lei das finanças regionais e resolução de vários dossiês pendentes com a República, o líder social-democrata madeirense anunciou que vai liderar um projeto de revisão constitucional para “libertar a região das grilhetas do centralismo”.





Miguel Albuquerque considerou que, atualmente, a Constituição, as decisões do Tribunal Constitucional, bem como um “conjunto de palermices da lei da República”, só servem para “bloquear e criar dificuldades” no desenvolvimento da Madeira.















(Com Lusa)