Albuquerque espera que o futuro PR nomeie representante madeirense para a região

"Hoje há do ponto de vista da população da Madeira um entendimento que a instituição de representante da República deve ser atribuída a um madeirense, como foi anteriormente, e correu muito bem, porque sendo uma pessoa de cá, conhece a realidade intrínseca e as particularidades e especificidades da região", afirmou.

Miguel Albuquerque, também líder da estrutura regional do PSD, falava aos jornalistas após ter votado numa mesa instalada na Escola Básica da Ajuda, na freguesia de São Martinho, no Funchal.

"Parece-me que vai acontecer uma segunda volta, mas o que vai acontecer nesta eleição [primeira volta] já vai ser importante para determinar qual o perfil do próximo Presidente da República", sustentou, acrescentado que, neste momento, Portugal precisa de um Presidente da República que seja "fator de estabilidade, de consistência e que garanta a governação e o progresso do país".