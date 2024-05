O líder do Chega salientou que não há nenhuma possibilidade de acordo de governação com Miguel Albuquerque e considerou que o presidente do Governo regional não tem condições para se manter no poder.

Na reação aos resultados eleitorais na Madeira, o líder do Chega destacou o "afastamento da extrema-esquerda do Parlamento regional" e reiterou o objetivo de afastar estes partidos das instituições. Por outro lado, André Ventura sublinhou a "centralidade" do Chega na vida política na Madeira.