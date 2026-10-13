Alexandra Leitão: Passos Coelho divide mas clarifica

Tem uma clareza que Luís Montenegro não tem. Passos Coelho diz claramente: eu aliava-me ao Chega. Eu não sei se isso não seria muito divisivo dentro do Partido Social-Democrata. (…) Mas há uma atitude de muito mais clareza do que este pisca-pisca de Luís Montenegro”. podcast da RTP Antena1 Política com Assinatura, Alexandra Leitão recusa as críticas do presidente da Câmara de Lisboa - que acusa o PS de politizar e partidarizar o acidente do elevador da Glória. A vereadora socialista diz que só fez perguntas, lembra que foi até elogiada pela postura que teve e devolve as acusações a Moedas que veio a público revelar conversas que teve com as famílias das vítimas: "Quem na verdade o ano passado politizou, partidarizou e utilizou para proveito próprio o acidente da Glória - e eu sei que estou a fazer uma acusação séria, mas estou a fazê-la - foi Carlos Moedas [que] foi a um programa da tarde narrar a conversa dolorosa que teve com um familiar de uma vítima, vitimizando-se também ele por ter sofrido tanto a ter que fazer aquele telefonema. Então e nós é que partidarizamos?” “Acho que Passos Coelho, se algum dia voltasse, é mesmo a pessoa que mais divide o Partido Social Democrata ao meio e que mais polariza a sociedade portuguesa contra ele.. Eu não sei se isso não seria muito divisivo dentro do Partido Social-Democrata. (…) Mas há uma atitude de muito mais clareza do que este pisca-pisca de Luís Montenegro”.Em entrevista aoda RTP Antena1. A vereadora socialista diz que só fez perguntas, lembra que foi até elogiada pela postura que teve e devolve as acusações a Moedas que veio a público revelar conversas que teve com as famílias das vítimas:[que] foi a um programa da tarde narrar a conversa dolorosa que teve com um familiar de uma vítima, vitimizando-se também ele por ter sofrido tanto a ter que fazer aquele telefonema. Então e nós é que partidarizamos?”

Lei do Arrendamento: “há muitos anos que se faz pouco pela Habitação”

em Portugal "há muitos anos que se faz pouco pela Habitação". A socialista defende que tudo deve ser feito para resolver o problema e não poupa críticas à nova Lei do Arrendamento: vai prejudicar ainda mais os inquilinos e lembra o caso em Espanha de Maricarmen - a idosa que foi despejada de casa com 87 anos -, para dizer que as alterações aprovadas pelo governo podem criar casos destes em Portugal.: "Eu gostaria muito que esta lei do arrendamento não fosse aprovada. Acho que vai ser mesmo uma desgraça. Na sequência da lei que ficou com o nome Cristas, que é de 2013, 2012 em Lisboa, por exemplo, houve imensas pessoas a perder a sua casa e pessoas idosas. Eu acho que esta é uma lei que, se for aprovada, criará muitas Maricarmens". Alexandra Leitão defende que "não tem de haver constrangimentos" no PS sobre Luís Neves. A antiga ministra considera que ainda há matéria para esclarecer neste caso e defende que o ministro está hoje mais frágil, mas quanto à demissão, "vai depender do que venha a acontecer". Alexandra Leitão reconhece que. A socialista defende que tudo deve ser feito para resolver o problema e não poupa críticas à nova Lei do Arrendamento: vai prejudicar ainda mais os inquilinos e lembra o caso em Espanha de Maricarmen - a idosa que foi despejada de casa com 87 anos -, para dizer que as alterações aprovadas pelo governo podem criar casos destes em Portugal.:Questionada sobre se o PS foi demasiado brando com o ministro da Administração Interna,. A antiga ministra considera que ainda há matéria para esclarecer neste caso e defende que o ministro está hoje mais frágil, mas quanto à demissão, "vai depender do que venha a acontecer".

A oposição de José Luís Carneiro está bem e recomenda-se

“As pessoas estão a responder bem à forma como está a ser feita a oposição e eu acho que isso é que é o importante, porque acho mesmo importante que o Partido Socialista se apresente como aquilo que é - uma alternativa”. Alexandra Leitão não quer fazer interpretações das sondagens que mostram José Luís Carneiro à frente de Montenegro nas sondagens, mas considera que a oposição feita pelo secretário-geral do PS está a ter boa resposta dos portugueses. Na opinião da antiga ministra, "no atual contexto" José Luís Carneiro é a escolha certa e deve ir a eleições: