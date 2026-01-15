"Alguém tem que contribuir para relação institucional positiva", diz Seguro a Montenegro

Durante a uma visita a empresa hortofrutícola, em Montemor-o-Novo, o candidato presidencial apoiado pelo PS foi questionado sobre o apelo ao eleitorado de centro feito na véspera pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, para "não arriscar que os dois extremos" protagonizem a segunda volta, numa referência implícita a André Ventura e António José Seguro.

"Não [me considero um extremo], acho que foi um abuso de generosidade do primeiro-ministro", começou por responder.

Perante a insistência dos jornalistas sobre estas declarações de Luís Montenegro, Seguro escusou-se a responder a esta crítica diretamente.

"Eu sou candidato da Presidente da República, dentro de dois meses espero estar a receber o atual primeiro-ministro em Belém, para trabalharmos em conjunto para resolvermos os problemas dos portugueses, e alguém tem que contribuir para manter uma relação institucional positiva", atirou.

O presidente do PSD acusou na quarta-feira os adversários de Marques Mendes nas presidenciais de serem "projetos de governação encapotados" e pediu ao eleitorado do centro que concentre votos para "não arriscar que os dois extremos" protagonizem a segunda volta.