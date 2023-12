O vice-presidente do PSD, António Leitão Amaro garante que a Aliança Democrática vai somar votos ao centro-direita e conduzir à derrota do PS. O dirigente social democrata fala num projeto que ostenta um nome forte, que evoca as lutas de Sá Carneiro contra extremismos de esquerda e que quer tirar do poder um governo que não respeita a propriedade privada.