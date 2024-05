As alianças no Parlamento Europeu dividiram os partidos, no penúltimo debate televisivo a quatro, entre cabeças de lista às eleições europeias. Ontem à noite, na RTP, os candidatos da Aliança Democrática, do PS, do Chega e da CDU apontaram diferentes estratégias para sectores como a Habitação, a Imigração ou o Investimento na Defesa.