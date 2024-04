Alívio fiscal incerto. Propostas de alteração ao IRS em discussão na Assembleia da República

Aprovada em Conselho de Ministros na semana passada,O PS acusa o Executivo de Luís Montenegro de fazer incidir o denomominado alívio fiscal, cifrado este ano em 348 milhões de euros, sobre os rendimentos mais elevados. Os socialistas submetem, por isso, uma proposta de alteração privilegia os escalões mais baixos., sustentou a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão.

Sem maioria no Parlamento, o Governo da Aliança Democrática vê-se forçado a obter o apoio de outros partidos. O Chega de André Ventura já admitiu votar contra a proposta do Governo e aprovar a do PS.



Na sessão plenária desta quarta-feira,, deixando inalterada a taxa do novo, ou seja, o escalão de rendimento mais elevado.Por sua vez,. O partido de Mariana Mortágua propõe ainda a supressão da norma que impede os titulares de empréstimos à habitação contraídos depois de 2011 de beneficiarem da dedução.

João Alexandre - Antena 1







Os comunistas querem a obrigatoriedade do englobamento dos rendimentos sujeitos a taxas especiais e liberatórias - rendas, mais-valias ou juros - para o topo dos escalões. Propõem também o aumento da dedução específica, a redução das taxas sobre os dois primeiros escalões e a subida daquelas que incidem sobre escalões de rendimento mais alto.

, o alargamento do regime do IRS Jovem e a reposição do regime de IVA zero nos produtos alimentares do cabaz essencial".

c/ Lusa