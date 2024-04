Foto: José Sena Goulão - Lusa

Depois da confusão em torno do valor da redução do imposto, que levou o PS a acusar o executivo de Luís Montenegro de fraude e embuste, o comentador político da SIC concorda com a ideia de que o Governo agiu mal, na forma como passou a ideia errada sobre este tema, não corrigindo notícias que apontavam para um aumento maior do alívio fiscal.