Ana Catarina Mendes reconhece dificuldades no trabalho da AIMA

Foto: Inês Martins - Antena 1

A socialista Ana Catarina Mendes reconhece as dificuldades no trabalho da nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo, entidade que substituiu o SEF. A antiga ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares pede, no entanto, ao atual Governo que não dê um passo atrás.