Foto: Rui Teixeira - RTP

André Ventura classificou como "um desfile de antiguidades" a presença de históricos do PS e do PSD na campanha. Num comício em Coimbra, o presidente do Chega falou sobre as dúvidas que a entidade das contas levantou sobre financiadores do partido. Diz que é tudo transparente e que foram os bancos que se recusaram a revelar a origem das transferências.