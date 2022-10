André Ventura apresenta projeto de revisão constitucional do Chega

Ventura apresentou as propostas de revisão em várias vertentes. Na área da saúde, o partido propõe que "em vez de um Serviço Nacional de Saúde passemos a ter verdadeiramente um sistema de saúde, seja ele público ou privado". "O que interessa é que seja nacional e que sirva os interesses" das pessoas, disse Ventura.



Na área da educação, o líder do Chega disse que, atualmente, o Estado "torna-se praticamente dono da Constituição e do ensino". "Queremos um modelo diferente, em que os vários modelos de ensino sejam respeitados e que o ensino público seja outro e não o único modelo de ensino e que o Estado financie esses modelos de ensino", afirmou.



"Queremos uma economia verdadeiramente moderna, de equilíbrio entre o investimento público e o investimento privado, com salvaguardas para as empresas", acrescentou Ventura.



Relativamente à justiça, o Chega reclama um sistema que "funcione também para as empresas, para as pessoas comuns e não apenas para os burocratas do sistema".



O partido propõe ainda um "sistema político mais reduzido, com menor número de deputados, mas sobretudo que reconfigure a forma como o sistema político está assente em Portugal".