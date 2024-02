André Ventura diz que só acordo governativo com o Chega permite estabilidade nos Açores

O líder do Chega considera que só uma "maioria clara" entre a AD e o Chega permitirá afastar o PS do poder. André Ventura considera que uma solução parlamentar não é suficiente e que será necessário um acordo de governo entre a Aliança Democrática e o Chega.

Ventura salienta a "grande vitória" do Chega, que "mais do que duplica" o resultado eleitoral e que o PS e a esquerda não terão maioria parlamentar.



O líder do Chega salienta que a Aliança Democrática registou o mesmo número de votos que PSD e CDS obtiveram em separado e não houve crescimento em relação a estas eleições.



Considera ainda que o Chega será o partido decisivo para a governação nos Açores e que já está a trabalhar para uma solução governativa.



"Começaremos a trabalhar para, em conjunto com o PSD, podermos ter um governo para quatro anos com estabilidade governativa para os próximos quatro anos", adianta.



"Só um acordo governativo permitiria essa estabilidade", defendeu. "Só haverá estabilidade governativa nos Açores se houver um acordo de governo para os próximos quatro anos", argumentou ainda.