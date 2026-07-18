Política
André Ventura escreveu carta Montenegro a pedir a demissão do MAI
O líder do Chega diz que as notícias que envolvem o ministro da Administração Interna Luís Neves comprometem gravemente a confiança dos portugueses nas instituições e denotam uma cultura de gangsterismo que não é compatível com o exercício do poder democrático.
Para André Ventura a permanência do ministro da Administração Interna em funções arrasta o governo para a cumplicidade criminosa.
O líder do Chega dá o exemplo de Miguel Macedo, antigo ministro no governo de Passos Coelho, que se demitiu para defender o cargo que ocupava, depois de se ver envolvido numa suspeita criminal. Esse antigo governante foi absolvido.
O líder do Chega dá o exemplo de Miguel Macedo, antigo ministro no governo de Passos Coelho, que se demitiu para defender o cargo que ocupava, depois de se ver envolvido numa suspeita criminal. Esse antigo governante foi absolvido.