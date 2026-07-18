André Ventura escreveu carta Montenegro a pedir a demissão do MAI

Para André Ventura a permanência do ministro da Administração Interna em funções arrasta o governo para a cumplicidade criminosa.



O líder do Chega dá o exemplo de Miguel Macedo, antigo ministro no governo de Passos Coelho, que se demitiu para defender o cargo que ocupava, depois de se ver envolvido numa suspeita criminal. Esse antigo governante foi absolvido.

