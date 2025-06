Foto: José Sena Goulão - Lusa

André Ventura lamenta um "conluio" de 50 anos entre PS e PSD e apela ao Governo para que faça reformas com o apoio da direita. Luís Montenegro espera que Ventura não confunda frustrações com as conquistas dos últimos 50 anos.

O primeiro-ministro pressiona o Chega a "corrigir o erro" apoiando o Governo na aplicação de novas medidas na imigração.



José Luís Carneiro acusa o Executivo de não ter entrado com o pé direito, ao apresentar propostas no Programa do Governo que não constavam programa eleitoral da AD.



O primeiro-ministro garante ao Partido Socialista que o Governo não vai "diminuir o PS" no novo quadro parlamentar.