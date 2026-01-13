André Ventura reage a sondagem. "Quero vencer a primeira volta"

André Ventura considerou que a campanha mostrou ser "possível convencer as pessoas, sem picardias" e "falar dos problemas que interessam ao país e às pessoas".



"Esta sondagem mostra outra coisa",acrescentou "Mesmo da anterior, um valor que já era elevado, ainda houve uma evolução positiva nas últimas semanas".



A princípio, Ventura quis centrar-se nas eleições do próximo dia 18 de janeiro.



"Estamos na primeira" volta, sublinhou. "Estamos a liderar a primeira, a lutar para vencer a primeira".



"Quero liderar essa primeira volta, quero vencer esta primeira volta", frisou.



"Esta sondagem mostra também que há um grupo cada vez mais alargado de pessoas, quer na primeira, quer, eventualmente, na segunda, que querem uma mudança no país, não querem manter o sistema tal como está", considerou ainda o candidato, que lidera a sondagem com 24 por cento das preferências.



Animado com a perspetiva de um bom resultado no próximo domingo, André Ventura expressou os seus desejos para a "segunda volta".



"Dá-me esperança de que. numa segunda volta, quem quer que venha a ser o meu adversário na segunda volta, teremos um debate alargado, com temas que interessam às pessoas, não picardias e coisas menores."

