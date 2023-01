André Ventura reeleito líder do Chega com 98,3% dos votos

O líder do Chega afasta, assim, qualquer hipótese de uma "geringonça de direita", baseada apenas em apoio parlamentar, à imagem do que aconteceu à esquerda, com o Bloco, PCP e Verdes.



André Ventura reconhece, também, que vê em Luís Montenegro uma abertura que nunca encontrou em Rui Rio.