André Ventura: "Só há uma pessoa que nunca assume responsabilidade: é a ministra da Saúde"

“Quantas mais pessoas têm de morrer sem atendimento do INEM? Quantos mais helicópteros aqui no Algarve têm de ficar inoperacionais e sem capacidade de atuação até que a ministra perceba que é a responsável pelo estado em que o país está?”, questionou o líder do Chega.Em declarações aos jornalistas em Loulé, André Ventura disse ainda ser importante, na política, “assumir a responsabilidade”., defendeu, acrescentando que o Governo “responsabiliza toda a gente menos a ele próprio”.“Eu já vi a senhora ministra da Saúde aceitar responsabilidade de outras pessoas pela falha de atendimento do INEM, já vi aceitar pelos nascimentos fora dos hospitais e maternidades, e agora até por falhas de informação.”.“Podem continuar a morrer pessoas, podem continuar a nascer bebés fora da maternidade, podem continuar a haver falhas de atendimento pelo INEM, pelas linhas de Saúde 24 e o Governo nunca assume responsabilidade”, declarou.Ventura apontou também culpas ao presidente da República., vincou.“Eu recordo que a doutora Marta Temido se demitiu na sequência de uma morte num hospital. E agora temos um presidente da República que desapareceu porque o Governo é da sua cor política”.