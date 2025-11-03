Política
André Ventura: "Só há uma pessoa que nunca assume responsabilidade: é a ministra da Saúde"
O presidente do Chega acusou esta segunda-feira a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, de nunca assumir responsabilidades políticas pelas falhas no Serviço Nacional de Saúde. André Ventura criticou ainda Marcelo Rebelo de Sousa por "desaparecer" e não exigir respostas a esta governante.
“Quantas mais pessoas têm de morrer sem atendimento do INEM? Quantos mais helicópteros aqui no Algarve têm de ficar inoperacionais e sem capacidade de atuação até que a ministra perceba que é a responsável pelo estado em que o país está?”, questionou o líder do Chega.
Em declarações aos jornalistas em Loulé, André Ventura disse ainda ser importante, na política, “assumir a responsabilidade”.
“Não pode haver mortes de pessoas que estão a contar com o serviço de saúde sem que ninguém seja responsável”, defendeu, acrescentando que o Governo “responsabiliza toda a gente menos a ele próprio”.
“Eu já vi a senhora ministra da Saúde aceitar responsabilidade de outras pessoas pela falha de atendimento do INEM, já vi aceitar pelos nascimentos fora dos hospitais e maternidades, e agora até por falhas de informação. Só há uma pessoa que nunca assume responsabilidade: é a ministra da Saúde”.
“Podem continuar a morrer pessoas, podem continuar a nascer bebés fora da maternidade, podem continuar a haver falhas de atendimento pelo INEM, pelas linhas de Saúde 24 e o Governo nunca assume responsabilidade”, declarou.
Ventura apontou também culpas ao presidente da República. “Todos nós assistimos durante vários anos a um presidente da República que em relação a outros ministros e ministras da Saúde criticava, exigia responsabilidade”, vincou.
“Eu recordo que a doutora Marta Temido se demitiu na sequência de uma morte num hospital. E agora temos um presidente da República que desapareceu porque o Governo é da sua cor política”.
Em declarações aos jornalistas em Loulé, André Ventura disse ainda ser importante, na política, “assumir a responsabilidade”.
“Não pode haver mortes de pessoas que estão a contar com o serviço de saúde sem que ninguém seja responsável”, defendeu, acrescentando que o Governo “responsabiliza toda a gente menos a ele próprio”.
“Eu já vi a senhora ministra da Saúde aceitar responsabilidade de outras pessoas pela falha de atendimento do INEM, já vi aceitar pelos nascimentos fora dos hospitais e maternidades, e agora até por falhas de informação. Só há uma pessoa que nunca assume responsabilidade: é a ministra da Saúde”.
“Podem continuar a morrer pessoas, podem continuar a nascer bebés fora da maternidade, podem continuar a haver falhas de atendimento pelo INEM, pelas linhas de Saúde 24 e o Governo nunca assume responsabilidade”, declarou.
Ventura apontou também culpas ao presidente da República. “Todos nós assistimos durante vários anos a um presidente da República que em relação a outros ministros e ministras da Saúde criticava, exigia responsabilidade”, vincou.
“Eu recordo que a doutora Marta Temido se demitiu na sequência de uma morte num hospital. E agora temos um presidente da República que desapareceu porque o Governo é da sua cor política”.