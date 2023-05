Antigo coordenador autárquico. Carlos Carreiras rejeita existência de acordo com PS sobre candidatos

Carlos Carreiras já reagiu à investigação pedida pela Direção do PSD. O antigo coordenador autárquico garante que as escolhas de candidatos às eleições de 2017 respeitaram os estatutos do PSD e não acredita que possa ter existido um acordo com o PS para determinar candidatos.