António Capucho aplaude avisos de Cavaco Silva

Ouvido, esta manhã, pela Antena 1, o ex-autarca - que integrou dois Conselhos de Estado - considera que o alerta de Cavaco faz todo o sentido e é, sem dúvida, um apoio de peso para o atual líder do PSD.António Capucho defende que Luís Montenegro pode vir a ser um bom primeiro-ministro para Portugal.Nestas declarações à Antena 1, depois do discurso de Cavaco Silva no Encontro de Autarcas Social-Democratas, António Capucho sublinha que não defende eleições antecipadas, mas diz que o Governo de António Costa tem sido uma desilusão.Sobre o pedido de Cavaco Silva, para que Luís Montenegro recuse coligações pré-eleitorais, António Capucho considera que essa hipótese não está, sequer, cima da mesa.São declarações de António Capucho à Antena 1.