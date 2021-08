António Costa apela a cuidados acrescidos na prevenção de incêndios

Sublinha que ninguém quer ver esse cenário outra vez em Portugal e, para isso, pede empenho para evitar que os incêndios sejam de novo uma tragédia no país.



Nos últimos três anos houve uma redução de 50% no número de incêndios e uma queda de 64% da área ardida, quando comparado com a década anterior.



O primeiro-ministro pede por isso a todos que cuidem de si próprios, dos outros, da floresta e do país.