António Costa apreensivo sobre futuro da PT

António Costa falou mesmo em "desmembramento" e privatização "irresponsável", por parte da proprietária, a Altice.



O líder do Governo receia "um novo caso Cimpor" que possa colocar em causa postos de trabalho e o próprio futuro da empresa.



"Espero que a autoridade reguladora olhe com atenção para o que aconteceu só nestes incêndios de Pedrógão Grande com as diferentes operadoras", acrescentou o primeiro-ministro.



António Costa refere que a PT esteve durante muito tempo sem conseguir assegurar as comunicações no período do incêndio.