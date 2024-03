António Costa defende legado da governação e lança apelo aos indecisos

Num discurso com quase 40 minutos a que preferiu chamar de "conversa", o ainda primeiro-ministro e ex-líder do PS apresentou-se no comício deste sábado, no Porto, para apelar ao voto no partido.





Em várias ocasiões recorreu ao humor para lembrar que "agora tem tempo" para ler jornais ou acompanhar programas televisivos, em referência aos derradeiros dias de mandato que lhe restam antes da eleição de um novo governo, no próximo dia 10 de março.







António Costa focou-se nos eleitores "que ainda não decidiram" em quem vão votar, quando falta uma semana para o escrutínio. "Será que vale a pena, agora que as coisas começam a endireitar, fazer uma mudança sem segurança?", questionou.







Antes disso, lembrou as vitórias nas mais recentes eleições legislativas e demonstrou confiança nas próximas. "Vamos ganhar estas eleições", afiançou, lamentando que o Governo esteja a ser avaliado quando ainda estava a meio do mandato.





Fez também referência aos últimos dois anos "muito difíceis" de governação. Sem falar dos vários casos e demissões que atingiram o executivo, António Costa salientou as dificuldades que a governação enfrentou, nomeadamente com a guerra na Ucrânia e a crise inflacionista que se lhe seguiu.







"Foi muito difícil governar contra a pandemia, mas é muitíssimo mais difícil governar perante uma crise de inflação com a brutalidade daquela que apanhámos", assinalou, destacando o controlo da inflação que foi alcançado ao longo dos últimos meses.







Costa mencionou várias das medidas adotadas pelo Governo ao longo dos últimos anos de apoio a empresas e famílias, enfatizando em especial o apoio aos pensionistas. "Sabemos como gerimos crises e como eles gerem crises", rematou.







E fez questão de lembrar as "contas certas", com a descida da dívida pública, do défice ou as recentes avaliações positivas por parte das agências de rating, rejeitando no entanto que o equilíbrio das contas não é "vaca sagrada" do PS, mas antes uma "ferramenta".







Por outro lado, referiu que "não há nada mais sagrado" para o PS do que o Serviço Nacional de Saúde. Acusou o ex-presidente e antigo primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, de tentar acabar com o SNS. Só não o fez porque "o Tribunal Constitucional não deixou", acusou António Costa.







Criticou ainda o PSD por não ter apoiado a nova Lei de Bases de Saúde, de 2019. "Alguém acredita que eles vão tratar melhor do SNS?", questionou.







O ainda chefe de Governo assinalou que governar não é "inaugurar", atribuindo ao PS os "sete hospitais" inaugurados por adversários políticos.







António Costa fez também menções ao que considera ser uma "contaminação" de ideias por parte do Chega, nomeadamente ao nível da imigração.





Referindo-se aos perigos no horizonte, desde logo a Rússia de Putin, o regresso de Trump à Casa Branca ou a eventual entrada em recessão de importantes economias europeias, considerou que a AD está "impreparada para governar".





"Não é altura de arriscarmos com experiências nem na repetição de experiências que já demonstraram que não funcionam, nem com experiências com quem não tem experiencia", concluiu o ex-líder socialista. Deixou elogios a Pedro Nuno Santos, que diz ser "um político com experiência" e que, argumenta, tem provas dadas ao longo dos últimos anos como ministro.