António Costa diz que Cavaco Silva está a tentar "criar uma crise política artificial"

Em resposta aos jornalistas, António Costa começou por reconhecer que Cavaco Silva é um "profundo conhecedor dos ciclos económicos e percebe bem qual a dinâmica em que neste momento está a economia portuguesa", salientando que a economia está agora numa fase de recuperação.

Desta forma, o primeiro-ministro acusa o antigo presidente da República de estar a "alimentar o frenesim em que a direita portuguesa anda, de querer criar o mais rapidamente possível uma crise política artificial, de forma a não dar tempo a que os portugueses sintam os benefícios desta recuperação económica".





"Só uma crise política artificial poderia hoje interromper a dinâmica de crescimento, com o emprego em máximo históricos e com Portugal a registar um equilíbrio externo já com saldo positivo neste trimestre", disse Costa, acrescentando que "para haver crise política ela tem de ser artificialmente criada".

Costa diz queO antigo presidente da República Aníbal Cavaco Silva encerrou no sábado o Encontro Nacional de Autarcas Social-Democratas e teceu duras críticas ao Governo. O histórico social-democrata disse que o Executivo de António Costa é especialista na mentira, na propaganda e nos truques e sugeriu ao primeiro-ministro que se demita.

Sem contradições com Galamba

António Costa foi ainda questionado sobre a comissão parlamentar de inquérito à TAP. Sobre este assunto, o primeiro-ministro disse não ter nada a acrescentar ao que já foi dito, reiterando que não ordenou a atuação do SIS no caso do computador.Questionado sobre se teve conhecimento prévio da intervenção do SIS na recuperação do computador, António Costa sublinhou: "Não tive nem tinha que ter conhecimento".

António Costa disse ainda que não há nenhuma contradição com o que disse João Galamba e afirmou que "um episódio não se transforma no principal problema do país".







Perante os jornalistas, António Costa recusou também o pedido do presidente do PSD, Luís Montenegro, no sentido de demitir a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), a embaixadora Graça Mira Gomes, observando que o Conselho de Fiscalização do SIRP já concluiu que o SIS "atuou nos termos da lei" no caso do computador com informação classificada que estava na posse de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do Ministério das Infraestruturas.