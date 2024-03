António Costa em Paris para comemorações do 25 de Abril

Depois do Conselho Europeu em Bruxelas, o primeiro-ministro António Costa seguiu para Paris, onde participou em iniciativas culturais, no âmbito das comemorações dos cinquenta anos do 25 de Abril.

Costa foi recebido pela Presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, com quem esteve reunido alguns minutos.



Depois, assistiu a um concerto, no qual foram interpretadas várias canções associadas ao 25 de Abril e à Liberdade.



Numa breve declaração antes do espetáculo, António Costa agradeceu a Paris e a França por ter sido terra de acolhimento para exilados e emigrantes portugueses que procuraram um futuro melhor ou foram obrigados a fugir à repressão do Fascismo.



António Costa e Anne Hidalgo visitaram, ainda, uma exposição sobre o 25 de Abril, mostra essa patente ao público na Praça da Câmara Municipal de Paris.