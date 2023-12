António Costa garante que Governo vai continuar a trabalhar e admite regressar à política

Questionado sobre qual será o seu destino político, o primeiro-ministro disse ser necessário aguardar “que a justiça cumpra a sua missão” e que, quando a cumprir, “logo veremos se ainda há tempo para a política”.







Nas últimas horas do Governo, antes de o presidente da República ter assinado o decreto que oficializa a queda do executivo, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa estiveram juntos, para assinalar 99 anos do nascimento de Mário Soares e a reedição do livro "Portugal Amordaçado".