António Costa garante que governo vai continuar a trabalhar

O Primeiro-Ministro garante que o governo vai continuar a trabalhar, até haver um novo executivo, e admite regressar à política, depois de ser esclarecido o caso que o levou a pedir a demissão. Nas últimas horas do governo, antes do Presidente da República ter assinado o decreto que oficializa a queda do executivo, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa estiveram juntos, para assinalar 99 anos do nascimento de Mário Soares e a reedição do livro "Portugal Amordaçado".