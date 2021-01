António Costa manifesta apoio à ministra da Justiça

O caso da Procuradoria Europeia provocou esta segunda-feira uma demissão. O diretor-geral da Política de Justiça, Miguel Romão, pôs o seu lugar à disposição e a ministra aceitou a saída.Todavia, em nota publicada no site da Direção-Geral, o diretor demissionário deixou claro que a informação enviada a Bruxelas sobre o procurador José Guerra foi enviada na sequência de instruções recebidas que eram do conhecimento integral do gabinete de Francisca Van Dunem. Informação que veio assim desmentir a governante.



Também esta noite, durante o debate das eleições presidenciais com João Ferreira, emitido pela TVI, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ter recebido de António Costa a informação de que a confiança na ministra da Justiça seria reafirmada.

O diretor demissionário acrescenta que só colocou o lugar à disposição porque o caso afeta a reputação do serviço que dirige.



Miguel Romão garante que não teve qualquer responsabilidade no envio desta carta decisiva que continha três argumentos falsos.



Uma carta que levou à substituição da candidata escolhida pelo painel internacional pelo candidato escolhido pelo Governo português.







