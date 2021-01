António Costa manifesta "total confiança política" na ministra da Justiça

, lê-se numa nota do gabinete de António Costa.No mesmo texto, o chefe do Executivo sublinha que"Contudo, para garantir a isenção e imparcialidade nesta escolha, o Governo apresentou uma proposta de lei à Assembleia da República - que a Assembleia da República aprovou - atribuindo aos Conselhos Superiores do Ministério Público e da Magistratura, órgãos independentes na gestão das magistraturas, as competências para a seleção dos nomes dos magistrados a designar por parte do Governo, através de uma lista ordenada", prossegue a nota."O Conselho Superior do Ministério Público aprovou uma lista ordenada, figurando em primeiro lugar o Procurador José Eduardo Guerra", afirma-se ainda no comunicado."Os elementos selecionados foram ainda ouvidos em audição na Assembleia da República e posteriormente por um Comité de Seleção nomeado pelo Conselho da União Europeia, que reúne os Governos de todos os Estados-membros"., continua o primeiro-ministro, para acrescentar que, "no final da passada semana, foi noticiado que na comunicação, em novembro de 2019, desta designação se verificavam, aliás, para o processo de seleção"."Além do mais, o Curriculum Vitae do candidato proposto, que consta do processo submetido ao Conselho da União Europeia, não contém qualquer incorreção".O gabinete de Costa refere que Francisca Van Dunem "solicitou ao Embaixador de Portugal junto da União Europeia a correção formal daqueles lapsos, o que foi feito".O comunicado de dez pontos termina a recordar que "a Ministra da Justiça aceitou hoje a demissão do diretor-geral da Política da Justiça".

A demissão



site da Direção-Geral da Política de Justiça.

comunicado em causa foi posteriormente retirado doda Direção-Geral da Política de Justiça.

O caso da Procuradoria Europeia provocou esta segunda-feira uma demissão. O diretor-geral da Política de Justiça, Miguel Romão, pôs o seu lugar à disposição e a ministra aceitou a saída.Todavia, em nota publicada noda Direção-Geral, o diretor demissionário deixou claro que a informação enviada a Bruxelas sobre o procurador José Guerra foi enviada na sequência de instruções recebidas que eram do conhecimento integral do gabinete de Francisca Van Dunem. Informação que veio assim desmentir a governante.No passado sábado, em entrevista à RTP





O diretor demissionário acrescenta que só colocou o lugar à disposição porque o caso afeta a reputação do serviço que dirige.



Miguel Romão garante que não teve qualquer responsabilidade no envio desta carta decisiva que continha três argumentos falsos.



Uma carta que levou à substituição da candidata escolhida pelo painel internacional pelo candidato escolhido pelo Governo português.







O procurador José Guerra admitiu que a informação enviada a Bruxelas sobre o seu currículo tinha lapsos.