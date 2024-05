António Costa ouvido pelo Ministério Público no âmbito da Operação Influencer

O ex-primeiro-ministro português foi ouvido esta tarde a seu pedido no DCIAP (Direção Central de Investigação e Ação Penal), em Lisboa.





A audição durou uma hora e meia e António Costa não foi constituído arguido.





Correram já seis meses desde que um parágrafo na comunicação da Procuradoria-Geral da República que fazia saber da Operação Influencer - parágrafo assumido pela própria procuradora-geral Lucília Gago - lançava dúvidas sobre o envolvimento do primeiro-ministro nos factos investigados, o que levou à sua demissão e posterior dissolução da Assembleia da República e realização de Legislativas antecipadas.





Durante este mais de meio ano, António Costa manifestou por diversas vezes o desejo de ser ouvido, o que não aconteceu até esta tarde.





Em comunicado enviado às redações, a equipa de advogados de António Costa - João Lima Cluny e Diogo Serrano - confirma que, "tendo em consideração as notícias que estão a ser divulgadas, confirmamos que o Dr. António Costa foi hoje ouvido na qualidade de declarante, na sequência do requerimento por si apresentado em 2 de abril de 2024".





Explicam que, "no âmbito da inquirição de hoje, [António Costa] prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público, não tendo sido constituído arguido", continuando a estar "totalmente disponível para colaborar em tudo o que o Ministério Público entender necessário".





Quase em simultâneo, o Ministério Público emitiu também um comunicado em que refere que "confirma-se a audição, no dia de hoje, no âmbito de inquérito que corre termos no DCIAP. A audição foi feita a pedido do próprio e ao abrigo do n. 14 do art.º 86º do Código de Processo Penal".