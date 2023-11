São cerca de 20 as escutas telefónicas que ligam António Costa aos factos que estão a ser investigados. As escutas não foram realizadas diretamente ao telefone do primeiro-ministro, mas sim aos de outros arguidos ou suspeitos.

O nome do chefe de Governo é referido várias vezes como meio para desbloquear procedimentos no projeto do DataCenter, em Sines.



A estas chamadas juntam-se mais seis que já tinham sido enviadas pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal de Justiça.



Aqui é possível ouvir a voz de António Costa em escutas que estiveram em risco de ser destruídas.