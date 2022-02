António Costa testa positivo à covid-19

Adianta ainda que o chefe do Governo já informou o Presidente da República.



António Costa tinha encontro marcado com Marcelo Rebelo de Sousa na ronda de audições dos partidos em Belém, o primeiro passo para a indigitação do novo chefe de Governo.



Com este isolamento a audiência presencial deixa de ser possível.