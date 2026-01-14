Política
Presidenciais 2026
António Filipe apela ao voto dos indecisos pela primeira vez
Num jantar com apoiantes em Santarém, António Filipe virou-se para aqueles que ainda não sabem em quem vão votar.
Foto: Inês Martins
O candidato apoiado pela CDU procurou ainda derrubar a ideia de votar no menos mau. "O povo português não conquistou o direito de voto para se votar no mal, nem que seja no menor, quando se tem a possibilidade de votar no bem", disse. E rematou: "há muitos votos de pessoas indecisas para ganhar".