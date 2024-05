O deputado do PCP, António Filipe, diz que é "no meio que está a virtude". Considera que entre a atuação do anterior e a do atual presidente da Assembleia da República, deverá haver uma forma "razoável de salvaguardar a dignidade nos debates parlamentares". Em entrevista ao Jornal 2, o deputado comunista defende que só há uma forma de combater o fenómeno do populismo.