António Filipe homenageia Odete Santos, uma "referência da Democracia"

Companheiros de bancada parlamentar durante "cerca de 20 anos", António Filipe destaca o "muito que aprendeu" com a antiga deputada comunista, "uma figura muito marcante do trabalho na Assembleia da República", a quem reconhece "grande combatividade e enorme qualificação", lembrando como exemplo as suas intervenções no âmbito da interrupção voluntária da gravidez, da legislação laboral ou na área da Justiça.