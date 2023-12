Morreu Odete Santos. Figura emblemática do PCP tinha 82 anos

"É com profundo pesar que o Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português cumpre o doloroso dever de informar o falecimento de Odete Santos aos 82 anos de idade e transmite à família as suas condolências", refere uma nota enviada às redações.





“Mulher de Abril, destacada deputada e dirigente comunista, Odete Santos foi uma figura marcante na construção do Portugal de Abril e na afirmação dos direitos que a Constituição da República Portuguesa consagra, em particular sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a igualdade e a emancipação da mulher, uma presença constante na acção de solidariedade com os povos de todo o mundo, uma incansável participante na concretização do ideal e projeto do Partido Comunista Português”, acrescenta a nota.







O PCP recorda também o papel da ex-deputada nos novos direitos das mulheres, nomeadamente o combate ao aborto clandestino e pela despenalização da Interrupção Voluntária da Gravidez de que foi principal rosto na Assembleia da República.

Integrou o PCP a seguir ao 25 de Abril

Nascida em 26 de abril de 1941, na freguesia de Pêga, concelho da Guarda, Maria Odete Santos era advogada, aderiu ao PCP em 1974 e foi deputada à Assembleia da República entre 1980 e 2007, tendo exercido também vários cargos a nível partidário e autárquico, em Setúbal.









Licenciou-se em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tornou-se advogada e foi deputada na pelo Partido Comunista Português, durante 27 anos.Odete Santos fazia ainda parte do Conselho Nacional do Movimento Democrático de Mulheres (MDM) e a Associação de Amizade Portugal-Cuba.





Foi atriz amadora, tendo representado Gil Vicente, Edward Albee, Molière, entre outros, inclusive num papel como atriz na Assembleia da República.

Em 1998 foi agraciada pelo Presidente da República Jorge Sampaio com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.