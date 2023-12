Em declarações à Antena1, Carlos Carvalhas enaltece a intervenção política "sempre muito certeira" de Odete Santos, a "sua amizade e a sua bondade que todos recordarão, independentemente do quadrante político".

"Creio que Odete Santos, em vida, certamente merecia ter sido mais reconhecida", conclui o ex-líder do PCP, confessando-se "muito chocado" com a notícia do desaparecimento da antiga deputada do PCP