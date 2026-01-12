António Filipe preocupado com acordo do Mercosul em dia dedicado à agricultura

"Com muita preocupação e daí os protestos dos agricultores em vários países europeus é muito significativo", afirmou o candidato presidencial apoiado pelo PCP e PEV sobre o tratado da União Europeia com o Mercosul.

António Filipe, que falava em Elvas, distrito de Portalegre, à margem e uma visita à Estação Nacional de Melhoramento de Plantas, afirmou ainda que o "acordo com o Mercosul globalmente para Portugal não é favorável".

"Para a agricultura portuguesa há uma grande preocupação com isso, como acontece geralmente com os agricultores espanhóis, franceses e italianos, que têm vindo a manifestar, creio que isso também nos afeta a nós", referiu.

Isto porque, justificou, "criam-se condições para que o agronegócio de países da América Latina, chegue em melhores condições à Europa, o que vai dificultar muito a capacidade de resposta por parte da agricultura nacional, por exemplo, setores que são muito importantes para Portugal, como por exemplo o setor do vinho, vai ter mais dificuldades com este acordo", justificou.

Acrescentando que, para países industrializados, como a Alemanha, "o acordo será favorável, porque tem melhores condições de exportação daquilo que fabricam para países da América Latina".

A União Europeia deu luz verde na sexta-feira ao avanço deste importante acordo comercial com o bloco sul-americano, apesar da oposição de vários países, nomeadamente França, Hungria, Polónia, Irlanda e Áustria.

António Filipe foi hoje a Elvas para chamar a atenção para três dimensões.

"Em primeiro lugar, para a necessidade de desenvolvimento da nossa agricultura. Esta Estação tem uma grande importância no estudo das sementes e nós temos um deficit enorme em matéria de segurança alimentar e particularmente em matéria de cereais", referiu, adiantando que a capacidade nacional de produção de cereais corresponde a cerca de 5% das necessidades do país.

A Estação nacional é uma instituição científica pública e, para o candidato "importa que elas sejam defendidas".

"E nós temos vindo a assistir ao contrário disso, designadamente com a recente extinção da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e também para a fusão de instituições. Está prevista a fusão do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) com a Agência Português do Ambiente (APA), que significa, na prática, a extinção do ICNF", referiu.

Considerando, por isso, que "em matéria das estruturas públicas, desigualmente nestas áreas da ciência, tem havido um processo regressivo".

Com esta visita, António Filipe quis realçar o trabalho científico "muito relevante" que a instituição desenvolve na área da agricultura.

"Salientar a importância da ciência para a nossa produção, salientar a importância em si mesmo da produção nacional, desigualmente na área agrícola e nas mais deficitárias, como é o caso da cerealífera, e chamar a atenção para a necessidade de defendermos as instituições científicas públicas, porque isso é fundamental para um país que se pretende desenvolvido", resumiu.

Os candidatos às eleições presidenciais são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.

A segunda volta, a realizar-se, decorrerá a 08 de fevereiro.